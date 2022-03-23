Екатеринбург, 23 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Креативщики хотели заморозить деньги за российский газ у себя и теперь могут в морозильник штабелями складывать рубли. Таким образом член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук прокомментировал корреспонденту ИА REGNUMпереход на расчётыза газ, поставляемый в недружественные России государства, за рубли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Принесут на внутренний российский рынок доллары, поменяют их на рубли ‑ и могут потом хоть в морозильник, хоть на растопку пускать — их рубли, их проблемы», — сказал Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предлагал заморозить деньги от экспорта российского газа. Его подержал и бывший посол США в России Майкл Макфол.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин объявил о переходе на рубли в расчётах за газ. Такое поручение он дал «Газпрому».