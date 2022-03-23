Москва, 23 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит перспективы в глубокой переработке нефти и нефтепродуктов для обеспечения доступности по цене, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«А так получается, мы экспортируем сырую нефть, а потом нам продукты переработки привозят… соответственно, финансируют рабочие места других стран и экономику. Поэтому у нас сейчас есть возможность, сталкиваясь с вызовами, сделать все для того, чтобы экономика была более сильной», — заявил Володин в ходе «правительственного часа» с участием вице-премьера Александра Новака.

В ходе дискуссии спикер Госдумы также обратил внимание на важность решения президента России Владимира Путина вернуть в государственную собственность нефтяные компании, например, «Газпром».

"Именно благодаря тому, что Владимир Владимирович Путин, как только избрался президентом, вернул в государственную собственность и «Газпром», и нефтяные компании, мы сейчас не испытываем проблем. Забыли об этом», — напомнил Володин.

«У нас же с вами все нефтяные компании за исключением небольшой были частные. Более того, их уже перепродавали за рубеж. Та же история компании «ЮКОС». Ее практически продали уже американцам. И что бы было сейчас? Какой суверенитет? Какие вызовы? Их невозможно было преодолеть, если бы только президент не создал систему государственных компаний», — заявил спикер Госдумы.

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