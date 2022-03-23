Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Ростовской области с 24 марта полностью возобновят оказание плановой медицинской помощи и откроют детские палаточные лагеря. Соответствующие изменения в постановление донского правительства №272 внёс глава региона Василий Голубев.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Улучшение эпидемической ситуации позволяет возобновить оказание медицинской помощи со полной загрузкой коек. Разрешено проводить медицинские профилактические осмотры и диспансеризацию.

Отдохнуть в донских здравницах теперь смогут дети из других регионов, возобновят работу детские палаточные лагеря. Согласно документу, соблюдение режима самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями не является обязательным.