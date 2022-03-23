Курск, 23 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Курской области через 60 дней после выздоровления от коронавируса пациенты могут пройти углубленное обследование. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в первую очередь диспансеризацию рекомендуют пройти тем, кто перенес заболевание в средней или тяжелой форме.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства и через портал госуслуг. Первый этап диспансеризации включает обязательные исследования: измерение уровня насыщения крови кислородом, тест с ходьбой, спирометрия, определение концентрации D-димера в крови и С-реактивного белка. Все эти обследования можно пройти за один день.

При наличии рисков развития хронических заболеваний пациента направляют на эхокардиографию, КТ легких и ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей.

«Диспансеризация помогает выявить заболевание, когда ещё нет явных симптомов. Мы в своей клинической практике встречаем у пациентов, перенёсших коронавирус, миокардит, тромбозы сосудов нижних конечностей, нарушение толерантности к глюкозе», — прокомментировала главный врач городской поликлиники № 1 Ольга Тутова.