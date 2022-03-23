Москва, 23 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 12 по 18 марта выросли в среднем на 1,93% после роста на 2,09% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

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Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, достигла 5,38%, а с начала текущего года — 7,67%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 13,8%, соль и чёрный чай — на 4%, рис — на 3,9%, гречневая крупа — на 3,3%, маргарин — на 2,8%, шоколадные конфеты — на 2,6%, пшеничная мука — на 2,5%, говядина и макаронные изделия — на 2,1%, печенье — на 2%, подсолнечное масло и пшено — на 1,9%, вермишель — на 1,6%, сычужные сыры, куриные яйца, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 1,4%, сливочное масло — на 1,3%.

Баранину, молоко и творог подорожали на 1,2%, сметана — на 1,1%, свинина и ржаной хлеб — на 1%, сосиски и сардельки — на 0,9%, мороженая рыба и водка — на 0,7%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,6%, мясо кур — на 0,5%, вареные колбасы — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,8%. В том числе репчатый лук стал дороже на 13,7%, помидоры — на 8,2%, бананы — на 7,8%, белокочанная капуста — на 6,4%, морковь — на 5,6%, свекла — на 5,2%, яблоки — на 3,9%, картофель — на 3,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, женские гигиенические прокладки подорожали на 5%, детские подгузники — на 4,4%, стиральные порошки и зубные пасты — на 4,2%, хозяйственное мыло и зубные щетки — на 4%, туалетное мыло — на 3,6%, спички — на 3,4%, туалетная бумага — на 3,0%, пеленки для новорожденных — на 2,8%, сухие корма для домашних животных — на 2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю снизились в среднем на 0,1%.