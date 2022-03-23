Екатеринбург, 23 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Россия продолжит получать валютную выручку и после перевода недружественных государств на покупку природного газа за рубли. Такого мнения придерживается руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев,

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Мы продолжим получать валютную выручку, но в другой форме: европейцы будут покупать рубли за евро. Может возрасти влияние российской финансовой системы: теперь уже Россия может ввести санкции/заморозить счета иностранцев в российских банках, перекрыть расчёты в рублях через российские банки-корреспонденты», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что вместе с тем, возрастает мотивация европейских государств отказаться от российского газа. «Что, впрочем, при нынешнем разбросе цен, предположу, является предметом взаимовыгодной договоренности», — отметил Стародубцев.

Как сообщало ИА REGNUM, «Газпром» будет продавать природный газ в недружественные государства за рубли. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.