Казань, 23 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Татарии к бизнес-омбудсмену Фариду Абдулганиеву поступают жалобы от предпринимателей по поводу необоснованного повышении цен на товары и вопросы о финансовой поддержке. С 1 по 23 марта в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило 157 устных и 29 письменных обращений, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Порядка 25% вопросов касались получения мер финансовой поддержки, в их числе жалобы на повышение банками ставок по ранее выданным кредитам и блокировку счетов; просьбы разъяснить порядок выдачи льготных кредитов; предложения по введению дополнительных субсидий. Также среди наиболее частых звучали вопросы проведения контрольно-надзорных мероприятий, жалобы на действия (бездействия) органов государственной и муниципальной власти (24%). С просьбой оказать содействие в разрешении споров между хозяйствующими субъектами по договорам лизинга, поставки, указания услуг в связи с отказом платить за оказанные работы обратились 20% предпринимателей.

Около 11% жаловались на необоснованное повышение цен или на отсутствие возможности покупки товаров, необходимых для предпринимательских нужд. По 10% среди наиболее волнующих вопросов набрали предложения по поддержке бизнес-сообщества и иные обращения (вывоз твердых коммунальных отходов; предложения по отмене ограничений, введенных в связи с COVID-19, вопросы аренды государственного и муниципального имущества, маркировки товаров, государственных закупок).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии прокуратура организовала проверку после полученной информации об отсутствии сахара в торговых точках либо росте цен в связи с приостановкой отгрузки.

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