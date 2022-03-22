Москва, , 13:28 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку бизнеса на фоне санкций, внес в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

С принятием законопроекта будут стабилизированы правоотношения с участием потребителей, будет оказана поддержка российскому бизнесу в период действия санкций, введенных против Российской Федерации. Должно уменьшиться количество спорных и неразрешимых ситуаций, в том числе связанных с возможностью банкротства российских предпринимателей, пояснил Крашенинников.

Предлагается закрепить правовые последствия в случае недружественных действий, из-за которых ранее заключенные обязательства исполнить невозможно. Так, в случае если исполнение обязательства становится «окончательно невозможным», то такое обязательство прекращается полностью, либо в той части, в которой не может быть исполнено.

Если же обязательство оказывается «временно невозможным», и это возможно доказать (например, что необходимые детали для производства придут, но с опозданием), то такое обязательство «замораживается», а лицо не несет ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. В случае, если другая сторона объективно не может временно произвести свое исполнение, то сторона обязательства вправе отказаться от договора, но обязана предупредить об этом заблаговременно, отметил Крашенинников.

Законопроектом предусмотрено положение, которое касается обеспечительных платежей в виде ценных бумаг — обеспечительный платеж может быть произведен в ценных бумагах иного рода. Эти правила могут применяться только по соглашению сторон, заключенному после 23 февраля 2022 года.

В случае наступления срока выплаты займа, предоставленного российскому акционерному обществу иностранным лицом, согласно законопроекту, вместо возврата суммы займа полностью или частично, допускается размещение в пользу займодавца дополнительных акций определенной категории. Новела должна предупредить риск банкротства российских организаций. В этом случае количество таких акций может превышать 25%, пояснил Крашенинников.

Все вышеперечисленные положения не могут быть применены в интересах лиц, которые способствовали применению недружественных действий, подчеркнул автор.

Предлагается также закрепить два новых положения, в соответствии с которыми

не допускается одностороннее изменение или расторжение соглашений, связанных с осуществлением и защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, за исключением случаев, когда другая сторона соглашения существенно нарушает свои обязательства; а также продлевается срок действия соглашений, в силу которых российские юридические или физические лица имеют право использовать результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом указанные юридические или физические лица имеют право уведомить другую сторону соглашения об одностороннем отказе от продления такого обязательства.

Законопроектом предлагается придать его положением обратную силу, в связи с чем предусмотрено правило о том, что настоящий федеральный закон применяется к отношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.