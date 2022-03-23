Москва, 23 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Перевод расчетов за экспорт газа с долларов и евро в рубли несёт ряд позитивных моментов для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«Расширение рубля как платежного средства — это позитив, связанный, как с облегчением расчетов, снижением зависимости от доллара, потенциально некоторым укреплением рубля. Плюсов не мало. Но все эти плюсы реализуются не сразу», — сказал Хестанов.

В то же время подобного рода решение несёт в себе определенные риски. Связаны они прежде всего с тем, что ряд стран Евросоюза могут через суд опротестовать решение России или разорвать действующие контракты, расчетным средством в которых прописаны доллар или евро.