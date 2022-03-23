Москва, 23 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В ближайшие дни появится такое нововведение как авторизация на RuTube через «Госуслуги», сообщил 23 марта заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

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По его словам, нововведение «будет запущено со дня на день».

Чтобы авторизоваться, нужно зайти на RuTube через свой аккаунт, привязать его к «Госуслугам» через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить возможность размещать ролики без премодерации. При этом RuTube может в дальнейшем проверить их на соответствие правилам.

«Думаю, такой порядок облегчит жизнь и контент-мейкерам, и службе поддержки видеохостинга — и в то же время позволит эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации», — отметил парламентарий в телеграм-канале.