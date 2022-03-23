Москва, 23 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Для иностранных клиентов не составит труда приобрести рубли для расчетов за поставку российских энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение президента России Владимира Путина осуществлять в рублях продажу газа иностранным покупателям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Эксперт отметил, что российская валюты свободно торгуется не только на Московской, но и на Лондонской бирже. Поэтому проблем с оплатой газа в рублях возникнуть не должно. Другое дело, что не все клиенты заходят отказываться от расчетов в долларах.

«С одной стороны это эпохальное решение, несколько неожиданное даже. Но это решение может привести как к определённым успехам, так и создать определённые проблемы. И что из этих вариантов реализуется на практике может ответить только сама практика, теоретически это невозможно спрогнозировать», — сказал Хестанов.