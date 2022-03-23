Москва, 23 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Россия, решая задачи демилитаризации и денацификации Украины, открывает третий фронт — фронт дедолларизации, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Путин сделал заявление, которое меняет все мировую финансовую архитектуру и означает смену вех в мировой политике и геоэкономике», — отметил Никонов.

Теперь мы увидим, что сильнее: экономика реальная, за которой стоят ресурсы, товары, услуги и люди, которые их производят, или экономика бумажная, за которой стоят печатный станок и финансовые деривативы, рассуждает он.

«А западным странам придется подумать, как восстановить систему платежей с нами, причем в рублях, и где они эти рубли возьмут», — констатировал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил о решении в самое короткое время принять комплекс мер по переводу оплаты природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли.