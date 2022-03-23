Москва, 23 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Совфед отклонил закон об особенностях возбуждения уголовных дел, если речь идет о гособоронзаказе, госзакупках и нацпроектов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Принятым Госдумой законом предлагалось закрепить за органами предварительного расследования права возбуждения без заявления потерпевшей стороны уголовных дел, если предметом преступления явилось имущество, выделенное в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

В указанных случаях исключаются из числа уголовных дел частно-публичного обвинения уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 «Мошенничество», 1591 «Мошенничество в сфере кредитования», 1593 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», 1595 «Мошенничество в сфере страхования», 1596 «Мошенничество в сфере компьютерной информации», 160 «Присвоение или растрата», 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и частью первой статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Совфеде обратили внимание на неопределенность терминов, что позволит штамповать уголовные дела.

«Изменения не целесообразны, исходя из сложившейся ситуации в России», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Сейчас уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя и не подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

Размер причиненного материального ущерба по уголовным делам, возбужденным по фактам противоправных деяний в сфере оборонно-промышленного комплекса, за последние три года превысил 25 млрд рублей.