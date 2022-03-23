Мариуполь, ДНР, 23 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Ещё 285 человек, в том числе 70 детей, эвакуированы из города Мариуполя (ДНР) в ходе российской спецоперации на Украине 23 марта, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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Мариупольцев в период с 08:00 до 18:00 мск переправили в специально развёрнутый для эвакуированных пункт МЧС ДНР в селе Безыменном (Новоазовский район).

Напомним, за сутки 22 марта из Мариуполя эвакуированы 562 человека, в том числе 110 детей.