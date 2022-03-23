Йошкар-Ола, 23 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 23 марта лечение получают 114 пациента, из них у 43 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

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В том числе, у 113 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 102 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 12 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы восемь человек, выписаны 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта выздоровели с начала пандемии 42 305 жителей республики, за последние сутки выписаны 359 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 157 случаев заражения коронавирусом, из них 18 — за последние сутки.

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