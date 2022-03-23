Москва, 23 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. На фоне санкций западные лизингодатели потребовали вернуть им более 500 самолетов общей остаточной стоимостью 20 млрд долларов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

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«Это политическое решение. Уже запросы поступили на более чем 500 самолетов наших иностранного производства. Если мы отдадим им самолеты, они не смогут их перемаркитировать, они не смогут их перепродать, они их просто забирают, потому что это просто такое политическое решение. Выкуп — это довольно большие деньги. Мы сейчас определяемся с правительством (по поводу их выкупа — ред.), я вам просто скажу объем выкупа — это 20 млрд долларов по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили», — привел данные Савельев.

Это очень большая сумма, дал оценку министр.