Москва, 23 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Поднять до 12% годовых ставку по льготной ипотеке — своевременная мера, заявил 23 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Давайте сделаем это, согласен».

Комментируя предложение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с 1 апреля поднять ставку с семи до 12% (для кредитов до трёх миллионов рублей), президент сказал, что и такая ставка будет почти в два раза ниже рыночной.

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Прежними останутся ставки по специальным ипотечным программам — семейной ипотеке (шесть процентов), сельской ипотеке (три процента), по дальневосточной ипотеке (два процента). Некоторые программы заканчиваются уже в этом году.

Владимир Путин «Будем смотреть, как сработают все эти решения. И вновь хотел бы напомнить: ориентир — портфель ипотечных кредитов в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году».

Он добавил, что будут при необходимости вноситься коррективы и донастраиваться параметры льготной ипотеки