Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил бойцов Росгвардии, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине и проходящих лечение в госпитале в поселке Лебяжье.

Https://t.me/drozdenko_au_lo Александр Дрозденко и Павел Дашков общаются с ранеными

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«Вместе с командующим Северо-Западным округом войск Росгвардии Павлом Дашковым поблагодарил ребят за службу, пожелал здоровья и скорейшего возвращения к семьям, поздравил с наступающим праздником — Днём войск национальной гвардии России», — сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, генерал-полковник Дашков заслушал доклады врачебного состава о ходе лечения бойцов, проверил условия размещения раненых и оснащенность госпиталя.

«Все пациенты находятся в стабильном состоянии, в нашем госпитале они получают необходимую медицинскую помощь с использованием высокотехнологичного оборудования. В настоящее время военнослужащие выздоравливают», — доложил начальник госпиталя подполковник медицинской службы Сергей Шилин.