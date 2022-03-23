Москва, 23 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Отдельные покупатели российского газа в странах Евросоюза могут быть недовольны решением президента РФ Владимира Путина перевести оплату «голубого топлива» в рубли, отказавшись от операций в долларах или евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

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По мнению эксперта, решение перевести расчеты за экспорт газа в рубли сулит экономике России выгоду. Однако эти действия могут быть негативно восприняты отдельными покупателями и перерасти в судебные споры.

«С одной стороны это очень интересная вещь, но с другой стороны создаётся высокая неопределенность. В контрактах прописана валюты. Инициативная смена валюты контракта, по сути, контракт отменяет. Соответственно потребители, которым не понравится такое поведение имеют право обратиться в Стокгольмский арбитраж. Ну, а дальше большая интрига, как Стокгольмский арбитраж отреагирует. Решения он выносит не быстро и возникает интрига, что будет пока решение не принято», — сказал Хестанов.