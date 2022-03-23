Москва, 23 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Ставку по льготной ипотеке в России предлагается повысить до 12% (с семи процентов), заявил 23 марта российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства. Предлагается сделать это с 1 апреля.

Kremlin.ru Марат Хуснуллин

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Напомнив, что в России до 1 июля действует льготная ипотечная программа для кредитов до трёх миллионов рублей со ставкой семь процентов, чиновник отметил, что пора менять параметры, вернувшись к тому, как было прежде.

Хуснуллин «А именно — поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка, и сумму кредита для четырёх регионов, где стоимость недвижимости высокая: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — поднять до 12 млн, а для всех других регионов лимит поднять с трёх до шести миллионов».

Такую ставку он предложил сделать пока до 1 июля, начиная с 1 апреля.

Кроме того, он предложил оставить на нынешних условиях семейную ипотеку под шесть процентов для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 г. То же — с дальневосточной ипотекой под два процента и с сельской ипотекой под три процента.

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