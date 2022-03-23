Москва, 23 марта, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Глава Минтранса Виталий Савельев рассказал о потерях европейских и американские авиаперевозчиков из-за их отказа от полетов над Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

confused_me Самолет

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«Мы закрыли небо. Чтобы вы представили себе объем, транссибирские пролеты закончились, они сейчас летают в обход, учитывая, что Украина закрыта, они летают ниже, под Турцией», — говорит Савельев.

«Удлинился полет у них в одну сторону от 2 до 3 часов в зависимости от точки направления. Один час полетного времени на дальнемагистральной машине — примерно 7,5 тонн керосина», — пояснил министр.

Он указал на негативные эффекты от санкционных решений.

«Видите, как у них акции падают, как выросла стоимость их билетов. Потери их будут, по европейским компаниям, если взять на круг, от 2 до 3 млрд долларов за год, американцы ушли с кроссполярных перелетов, они также нас обходят, дальнейшие потери — примерно 500 млн долларов они также потеряют. Так что мы отвечаем на их вызовы», — заявил Савельев в ходе «правительственного часа» в Совфеде.