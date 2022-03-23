Москва, 23 марта, 2022, 17:03 — ИА Регнум. На фоне роста ставок на кредиты льготные ипотечные программы останутся неизменными. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Нужно добиться того, чтобы на жилищный рынок выходили новые объекты, а наши семьи, наши граждане имели реальную возможность приобрести жильё, в том числе с помощью ипотеки», — заявил Путин.

«Если посчитать реальную рыночную ставку, то она заметно выросла. В среднем она должна была бы составить от 20% и даже больше. И обозначу нашу принципиальную позицию: мы сохраним неизменными ставки по нашим специальным ипотечным программам, а именно по программам семейной 6%, сельской 3% и дальневосточной — 2%.