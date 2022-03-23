Москва, 23 марта, 2022, 16:57 — ИА Регнум. У стран Запада остался еще большой простор для санкционного творчества. Об этом 23 марта на своей странице в социальной сети написал профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Осталось ли сегодня пространство для новых санкций? О чем забыли наши добрые друзья? Как выясняется, простор для творчества еще велик, — написал Коган. — Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон совместно с Евросоюзом введут дополнительные санкции, а также ужесточат уже существующие, чтобы принять меры против возможности их обхода Москвой. Такой шаг ожидается после визита Джозефа Байдена в Брюссель. О каких еще ограничениях может идти речь?»

Среди прочего, как отметил Коган, «под раздачу» могут попасть операции с цифровыми активами.

«В своем недавнем выступлении глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что жители РФ и российские компании используют криптовалюты, чтобы обойти санкции. По ее словам, объем рублей, конвертируемых в криптовалюты, достиг максимума с мая 2021 года. Президент ЕЦБ предупредила все компании криптоиндустрии, что в случае содействия лицам, которые находятся под санкциями, они автоматически станут «соучастниками преступления», — призвал не забывать экономист.

Однако, по его словам, есть лишь одна проблема во всем том, что происходит и, возможно, будет происходить далее.

«Санкции бьют — и бьют больно — по всему сущему. Но убивают по-настоящему они как раз основу здравых и демократических возможностей — средний класс, малый и средний бизнес. Результатом всего происходящего вполне может стать как раз исчезновение среднего класса. Но, похоже, данная перспектива уже мало кого волнует», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган рассказал о том, есть ли у китайского юаня шанс потеснить американский доллар.