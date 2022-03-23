Москва, 23 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. До нынешнего дня специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс ушёл со своего поста. Это подтвердили представители Чубайса.

Цитата из м/ф «Чебурашка». реж Роман Качанов. 1971. СССР «Скатертью, скатертью...»

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Он уехал из России, заявили его представители 23 марта. Как уточняет РБК, Чубайс находится в Стамбуле (Турция) вместе с женой Авдотьей Смирновой.

Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», это событие не отразится на развитии климатической повестки в России, считает советник президента страны по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.