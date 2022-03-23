Москва, 23 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России существует контроль цен за жизненно необходимыми препаратами. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Минздрав России Михаил Мурашко

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«Сегодня контроль цен существует в рамках госрегулирования цен на жизненно необходимые препараты», — сказал Мурашко.

По его словам, цены на такие лекарства «могут быть изменены по объективным причинам».