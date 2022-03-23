Москва, 23 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В первую неделю марта 2022 года было зафиксировано повышение спроса на ряд препаратов в аптеках в 10 раз. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Для стабилизации ситуации нужна система мониторинга, и в этом участвуют ведомства и цифровые технологии. В рамках мониторинга отмечались факты отсутствия препаратов. По данным системы маркировки, по этим препаратам в РФ в первую неделю марта была увеличена продажа в 10 раз, во вторую неделю — в пять раз», — сказал Мурашко.

По его словам, это говорит о том, что «люди закупали препарат впрок с большим запасом»: «У производителей проблем нет, и препараты поставляются в полном объёме. Делать запасов не нужно. Производство и поставки продолжаются в плановом режиме».