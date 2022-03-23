Москва, 23 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Платежи по ипотеке, которая была оформлена в России до повышения ключевой ставки до 20% годовых, останутся на уровне конца февраля, заявил 23 марта на совещании с членами правительства премьер-министра страны Михаил Мишустин.

Ипотека

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Напомним, Банк России поднял ключевую ставку до 20% 28 февраля. С марта 2018 года размер ключевой ставки находится на уровне 7,75%.

18 марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20%. Регулятор поясняет, что резкое повышение ставки «поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен».