Страсбург, Франция, 23 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Уже в ближайшие полгода Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека. Как уточняется в сообщении ЕСПЧ, это произойдёт с 16 сентября.

Espch.ru ЕСПЧ

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При этом суд сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России в связи с действиями или бездействием, которые могут представлять собой нарушение конвенции, при условии, что они имели место до 16 сентября 2022 года.

«Приостановление рассмотрения всех заявлений против России в соответствии с решением председателя суда от 16 марта отменяется с немедленным вступлением в силу», — указано в заявлении ЕСПЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Россия вышла из Совета Европы. Соответствующее Письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова было вручено генеральному секретарю организации.

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Как подчеркнул вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение. По его словам, вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые «всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок» на Россию.