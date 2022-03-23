Москва, 23 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Одной из причин ажиотажа на сахар в магазинах России является нежелание оптовиков пускать продукт в продажу. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Сахар

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«Оптовики смогли заранее смогли приобрести сахар и неохотно пускали его в продажу. Ряд торговых сетей ограничил отпуск продукции в одни руки. Также по 31 августа введён запрет на вывоз сахара. Мы провели совещание с отраслевым сообществом, активизировали бизнес, и в результате в РФ прибыло первое судно с 44 тысячами тонн продукта. Мы производим достаточное количество сахара. Расширяются посевные площади», — сказал Патрушев.

По его словам, с доступностью подсолнечного масла также нет сложностей.

Патрушев также считает важным «максимально поддержать аграриев и довести средства господдержки, тем более в текущей ситуации».