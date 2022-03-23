Москва, 23 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Ограничения со стороны стран Запада коснулись морских судов из России, и власти РФ не оставят это без ответа. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Ограничения коснулись и морских судов. Мы не оставим такие шаги без ответа», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство введёт «адекватные ответные шаги».