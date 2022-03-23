Магас, 23 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Ингушетии в рамках мер, принимаемых из-за санкций Запада, предложено разрешить торговцам, производящим продукты питания, не платить арендную плату за места на рынке в городе Назрани. В течение шести месяцев продавцы собственной продукцией могут торговать бесплатно. С таким предложением выступили владельцы самого популярного рынка в республике.

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«Имеющаяся в распоряжении предприятия коммерческая площадь позволяет предоставить свыше 150 торговых мест розничной и оптовой торговли, расположенных на территории универсального крытого рынка, на льготных условиях в виде освобождения от арендных платежей для реализации населению Республики Ингушетия сельскохозяйственной продукции», — приводит слова предпринимателей пресс-служба главы и правительства республики.

С этим обращением владельцы рынка обратились к главе региона Махмуду-Али Калиматову. В письме, в частности, предлагается выделить торговые места с оплатой только коммунальных услуг для фермеров или тех, кто занимается садоводством, огородничеством, животноводством в личных подсобных хозяйствах. Тем, кто занимается реализацией непродовольственной продукции, также предлагаются бесплатные места, но на срок до трех месяцев.