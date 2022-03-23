Москва, 23 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Западные потребители смогут покупать рубли на российском валютном рынке. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную прозрачную процедуру платежей, включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке», — заявил Путин.

Он попросил правительство РФ и Банк России в недельный срок разработать соответствующие меры.