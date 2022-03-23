Москва, 23 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Правительство РФ поможет жителям страны, которые хотят трудоустроиться. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться. Воспользоваться биржей труда теперь могут и те, кто находится под риском увольнения», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство также будет анализировать финансовое состояние бизнеса и принимать решения по его поддержке.