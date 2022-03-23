Мишустин рассказал Путину о работе по борьбе с последствиями санкций
Москва, 23 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. На сегодняшний день готовятся порядка 30 дополнительных предложений по борьбе с последствиями антироссийских санкций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Duma.gov.ru
Михаил Мишустин
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«Практически круглосуточно работает оперштаб, обсуждаются новые меры. Помимо принятых 20 законов, будут внесены в Госдуму ещё шесть. Ещё готовятся три десятка дополнительных предложений», — сказал Мишустин.
По его словам, в рамках работы было отобрано порядка 200 инициатив: «Рассчитываем, что большая их часть заработает до конца марта».