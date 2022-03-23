Волгоград, 23 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки ещё 957 жителей выздоровели после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в региональном оперативном штабе. От осложнений скончались 11 пациентов. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 33 муниципалитетах.

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С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 206 467 человек. Выздоровели 193 010 жителей, скончались от осложнений 6 680 пациентов. На лечении, в том числе амбулаторно, находятся 6 777 человек.

По данным федерального оперштаба за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 117 пациентов.