Москва, 23 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Центральный банк России принял решение провести 24 марта 33 акциями на Московской бирже, сообщается 23 марта на сайте регулятора.

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Отмечается, что торги будут проводиться с 09:50 до 14:00 мск. По соответствующим бумагам будет установлен запрет коротких продаж.

«Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме», — уточнили в ЦБ.

ИА REGNUM сообщало ранее, Банк России прекратил проводить утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже 28 февраля 2022 года.

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