Донецк, 23 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Жительница города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике погибла в результате обстрела украинских военных. Об этом 23 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

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«В результате обстрела ВФУ в микрорайоне Зорька погибла мирная жительница», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в течение дня украинские формирования несколько раз обстреляли территорию города Ясиноватая.