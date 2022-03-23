Джакарта, 23 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что страна в настоящее время занимает четвертое место в мире по вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

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По словам министра, Индонезия уступает только Китаю, Индии и США с достижением вакцинации в 367 млн доз вакцины.

«Сейчас Индонезия занимает четвертое место в мире по количеству людей, которым удалось получить доступ к вакцинам», — заявил Буди Гунади Садикин.

По данным министерства, 194 млн доз пошли на первую инъекцию вакцины, 155 млн доз пошли на вторую инъекцию и 17 млн — на третью инъекцию.

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