Брюссель, 23 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) предложила установить минимальный порог заполнения газохранилищ — на 80% к началу отопительного сезона в этом году и на 90% в последующие годы. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространённом 23 марта.

Gerry Dincher Газовое хранилище

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

В заявлении также говорится, что партнёрство ЕС с третьими странами, направленное на коллективные закупки газа и водорода, позволит повысить устойчивость экономики и снизить цены.

«Еврокомиссия также вносит законодательную инициативу, которая гарантирует, что подземные хранилища газа в ЕС должны быть заполнены на 80% к 1 ноября 2022 года и на 90% в последующие годы», — говорится в документе.

Также ЕК предложила выделить из бюджета ЕС €500 млн на помощь сельхозпроизводителям, которые пострадали из-за кризиса вокруг Украины и санкций, введённых против России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврокомиссии изучают возможности поддержки компаний, которые пострадали из-за антироссийских санкций.

Читайте также: ЕК изучает возможности помощи компаниям из ЕС, потерявшим рынок в России