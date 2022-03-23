Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в коронавирусные стационары Санкт-Петербурга поступили 162 пациента с COVID-19, что на 50 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 23 марта сообщили в региональном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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В Петербурга лечатся от ковида в больницах 2233 человека (-68 по отношению к прошлым суткам). В реанимации, по состоянию на 23 марта, находится 261 пациент (+16), из них подключены к аппаратам ИВЛ 75 пациентов (+3). По выздоровлению из стационаров выписаны за сутки 222 пациента (+179).

Для лечения ковида и пневмонии в Петербургепо-прежнему развернуто 2867 коек. Неизменным остаётся и количество стационаров, принимающих таких больных, 11 городских и три федеральных.

Лечением ковида в домашних условиях занимается 15 941 человек. Их количество снизилось за сутки на 1086 пациентов. При этом на карантине сидят 122 петербуржца (-33).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки зафиксировали 1431 случай заражения коронавирусом (+122). Скончался за сутки от COVID-19, как основной причины, 21 больной (-3), а переболели 4319 человек (-248).