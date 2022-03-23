Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Ростовской области опровергли появившиеся в мессенджерах и социальных сетях слухи о дефиците бумаги. Якобы из-за этого в донских школах переносятся выпускные контрольные работы и экзамены.

Бумага и ручка

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«На самом деле, выпускные контрольные работы переносятся на осень из-за предписаний Роспотребнадзора, а не из-за дефицита бумаги. Что касается дефицита бумаги, то его в стране не будет. Отечественные производители полностью покрывают потребности внутри страны», — отметили донские власти.

Выпускные контрольные работы и экзамены переносятся на осень в целях предотвращения очередного увеличения числа заражений коронавирусом среди детей и подростков.