Берлин, 23 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Возможность привлечения Североатлантического альянса (НАТО) к событиям вокруг Украины, включая отправку в эту страну миротворцев НАТО или создание бесполетной зоны, исключил 23 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления в бундестаге.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

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«Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или миротворческих сил НАТО на Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем», — сказал он.

Также немецкий канцлер отметил, что он ежедневно получает «сотни тревожных писем» от жителей Германии и в его разговорах с гражданами ФРГ встает вопрос о том, будет ли в стране война.

«На этот вопрос может быть только один ответ — НАТО не будет участником войны, мы едины в этом с нашими европейскими союзниками и США. Это веление разума, все остальное было бы безответственным», — добавил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что вооруженные силы Украины получают спутниковые снимки от стран НАТО с конца весны 2014 года.