Москва, 23 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Новые санкции США, объявленные против Китая якобы за притеснения уйгуров, являются попыткой «заковать в Пекин в кандалы», заявила 23 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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"Новый список за «преступления против уйгуров» — это еще один шаг США по дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций. Никакой иной цели, кроме как заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет», — считает представитель МИД.

По её мнению, в Китае ситуацию прекрасно понимают. Она напомнила, что синофобию Вашингтона расчехлили ещё год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Захарова прокомментировала создание Украиной интернациональной армии кибертеррористов.