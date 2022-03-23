Донецк, 23 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Новый обстрел донецкого города Ясиноватая совершили украинские вооружённые формирования. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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По информации представительства, очередной обстрел зафиксирован в 13:50. Из населённого пункта Авдеевка по Ясиноватой выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Гольмовский Донецкой Народной Республики обстрелян вооружёнными формированиями Украины.