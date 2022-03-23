Донецк, 23 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Посёлок Гольмовский Донецкой Народной Республики обстрелян вооружёнными формированиями Украины. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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В представительстве рассказали, что в 13:30 украинские войска открыли огонь из населённого пункта Кодема. В сторону посёлка Гольмовский было выпущено семь мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Первомайск в ЛНР в результате обстрела получили повреждения три многоквартирных дома.