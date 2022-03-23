Сеул, 23 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение увеличить вместимость государственных крематориев, чтобы справиться с растущим числом погибших от пандемии COVID-19. Об этом 22 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, до середины апреля ежедневная работа печей во всех 60 общественных крематориях по всей стране будет увеличена до семи раз на единицу времени.

На прошлой неделе правительство страны увеличило ежедневную работу печей в среднем с 3,3 раза на единицу времени до семи раз в мегаполисах и в пять раз в других местах.

Отметим, что 22 марта в стране скончались 384 человека, что является вторым по величине показателем после 429 смертей, зарегистрированных в 17 марта. Общее число погибших увеличилось 13 141 человека.

По данным штаба, ежедневная пропускная способность крематориев увеличилась с 1044 случаев по состоянию на 4 марта до 1424 по состоянию на 21 марта.

Правительство также рекомендовало местным органам власти временно разрешить местным крематориям обрабатывать тела, находящиеся за пределами их юрисдикции.

Штаб также приняло решение об установке дополнительных холодильных камер в похоронных бюро. В настоящее время в 1136 похоронных бюро по всей стране есть холодильники для примерно 8,7 тыс. тел.