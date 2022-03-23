Нижний Новгород, 23 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 1991 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 372 674 человек на утро 23 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 160 жителей области, накануне в больницы попали 264 человека.

С начала пандемии в регионе выявлены 401 208 случаев заражения коронавирусом, из них 841 — за минувшие сутки. 11 315 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, пять летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались семеро жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 22 марта с начала пандемии провели 5 608 272 теста для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 163,15 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

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