Пекин, 23 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Ни одна из стран — участниц «Большой двадцатки» (G20) не имеет права лишать другую страну права на участие в этом форуме. Об этом 23 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

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Как напомнил китайский дипломат, G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, а Россия — один из его важных членов.

«Ни один член «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в своих действиях против России Вашингтон оказывает на другие страны неприкрытое и мало связанное с дипломатией давление.