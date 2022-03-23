Москва, 23 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Основная часть тканей и фурнитуры для производимой в России одежды закупается в других странах. Об этом заявил дизайнер Джемал Махмудов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

sdnet01 Одежда

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«Процентов 80−90 одежды и фурнитуры закупается за рубежом», — сказал Махмудов.

При этом дизайнер признал, что в России есть фабрики, которые выпускают одежду, однако практически все их мощности заняты на обслуживании государственного заказа.

«Они работают только на госзаказ — шьют военную форму или школьную одежду. То есть это форменная история, которая на госзаказах работает. Очень много швейных фабрик, мелких производителей, которые сами отшивают, но самой ткани нет», — отметил Махмудов.