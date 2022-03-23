Москва, 23 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Вопрос введения новых санкций против России будет рассмотрен Японией. Об этом 23 марта заявил премьер страны Фумио Кисида.

US Department of State Фумио Кисида

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По словам Кисида, Япония рассмотрит вопрос дополнительных санкций в отношении Российской Федерации.

Ранее Япония ввела санкции в отношении 15 физических лиц и девяти организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, до рекордного уровня на фоне ситуации вокруг Украины и нарушения цепочек поставок из-за антироссийских санкций увеличились в Японии цены на изготовленные из стали строительные материалы.